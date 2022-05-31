Без воды на неопределенное время осталась треть Омской области

Скрашивает ситуацию прохладная погода на территории региона. Огороды сегодня поливал дождь. Людям остается понять, чем поить скот и где взять питьевую воду. Фото: Мария ЛЕНЦ

Треть Омской области на неопределенное время осталась без воды. О коммунальной аварии сообщила исилькульская газета «Знамя».

- ЕДДС предупреждает, что в связи с устранением порыва на магистральном водопроводе Троицкое – Шараповка ПК 251 (труба стальная ø 720) Омского МР, будет прекращена подача воды, - пишет издание.

Из-за аварии на трубопроводе без водоснабжения остались как минимум 7 районов области и сотни населенных пунктов. Когда будет возобновлена подача воды – пока неизвестно.

Тем временем ресурсоснабжающая компания заявляет о ведущихся работах.

- В настоящее время наши специалисты делают все возможное для того, чтобы оперативно устранить порыв и возобновить водоснабжение. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - написал «Омскоблводопровод».