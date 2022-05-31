Пятый ребенок за неделю утонул в водоеме в Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

В водоеме в Омской области утонул пятый ребенок за неделю. О заведении уголовного дела рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

- Предварительно установлено, 13 – летний ребенок утонул во время купания в реке Оша, вблизи села Колосовка Колосовского района Омской области, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают всю цепочку событий.

Напомним, что в течение недели в Омской области один несовершеннолетний омич утонул в бассейне Политотдела, ещё три ребёнка погибли в водоёмах Азовского, Любинского и Омского районов.