Жителю Омска, убившему жену из-за неприготовленной еды, дали 9 лет «строгача»

Без матери и, считай, без отца остался трёхлетний ребенок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 лет «строгача» дали жителю Омска, который в канун Рождества убил жену из-за неприготовленной еды. Об этом сообщает региональная прокуратура.

- В судебном заседании подсудимый признал факт нанесения своей супруге повреждений. Пояснил, что тем самым пытался заставить ее приготовить еду для него и ребенка, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В Первомайском суде приговорили 36-летнего омича не только к тюремному сроку, но и удовлетворили иск матери погибшей. Теперь зять-уголовник должен компенсировать моральный вред в размере 1 млн рублей и расходы на погребение.

Напомним, все произошло 6 января 2022 года. Тогда после продолжительного распития алкоголя супруги поссорились. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Женщина получила множество ударов руками и ногами по голове, телу и конечностям, от которых умерла в больнице.

Без матери остался трёхлетний ребенок.