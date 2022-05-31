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Происшествия31 мая 2022 6:55

Жителю Омска, убившему жену из-за неприготовленной еды, дали 9 лет «строгача»

Он также должен выплатить тёще более миллиона рублей за моральный вред
Виктория КОВЕРНЕВА
Без матери и, считай, без отца остался трёхлетний ребенок.

Без матери и, считай, без отца остался трёхлетний ребенок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 лет «строгача» дали жителю Омска, который в канун Рождества убил жену из-за неприготовленной еды. Об этом сообщает региональная прокуратура.

- В судебном заседании подсудимый признал факт нанесения своей супруге повреждений. Пояснил, что тем самым пытался заставить ее приготовить еду для него и ребенка, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В Первомайском суде приговорили 36-летнего омича не только к тюремному сроку, но и удовлетворили иск матери погибшей. Теперь зять-уголовник должен компенсировать моральный вред в размере 1 млн рублей и расходы на погребение.

Напомним, все произошло 6 января 2022 года. Тогда после продолжительного распития алкоголя супруги поссорились. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Женщина получила множество ударов руками и ногами по голове, телу и конечностям, от которых умерла в больнице.

Без матери остался трёхлетний ребенок.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ