Шина омского завода попала в кадр американского боевика

Фото: pikabu.ru

В кадр американского боевика Halo попала шина омского завода. Скриншоты видео с продукцией из Сибири уже обсудили интернет-пользователи.

На предприятии подтвердили, что покрышка с характерным рисунком протектора и маркировкой предназначена для большегрузной, в том числе карьерной техники. И по сей день выпускается в Омске.

Отметим, что американский фильм является экранизацией одноименной компьютерной игры. Был снят продюсерским составом во главе со Стивеном Спилбергом. По сценарию действие сериала разворачивается в 26 веке во время войны, сами съемки проходят в Канаде и Венгрии.

Кадр, где отчетливо видно, как одна из главных героинь прячется за установленную на спецтехнику покрышку - российского производства, пользователи уже окрестили господством российской продукции на мировом рынке в будущем.

- Правильно. 2050год: Шины будут российского производства во всем мире. Названия улиц многих городов разных стран будут в честь Ленина, Оржоникидзе, Пушкина... Да и валюта будет единая – рубль, - шутит пользователь Prohorlinna55.

- Судя по всему, в этой вселенной уже кругом Россия? Из калашей стреляют, шины российские, - поддерживает собеседник комментатор под ником tomato.