«Омсктехуглерод»: новые перспективы уверенного развития

В этом году «Омсктехуглероду» исполняется 78 лет. Свой день рождения предприятие встречает в непростых условиях, которые сложились в нашей стране и мире. Но несмотря ни на что, в компании с уверенностью смотрят в завтрашний день и не сомневаются в том, что предприятие будет успешно работать и развиваться дальше.

Председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод» (Омск Карбон Групп) Валерий Каплунат

- Ситуация, мягко скажем, нестандартная. Недоброжелатели хотят изолировать экономику России от мира. И мы тоже начинаем это ощущать, - отметил председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод» (Омск Карбон Групп) Валерий Каплунат. - Прежде мы активно осваивали западный рынок. Вписались в производственные цепочки крупнейших предприятий мира. 80 процентов нашего экспорта – это Европа, Канада, США, Англия. Но Америка ввела заградительные пошлины, в том числе и для нашей продукции. Тем не менее, оказаться от нее нельзя, поскольку могут встать намертво такие ведущие отрасли, как машиностроение и электроника. Поэтому Европу мы не потеряем. Но параллельно будем завоевывать новые рынки. Это непросто, но вполне реально. И мы к этому готовы.

Расти и расширяться

Сейчас компания активно работает над тем, что расширять рынки сбыта в страны Юго-Восточной Азии, поставляя свою продукцию в Китай, Мексику, Малайзию, Индонезию, Вьетнам, Южную Корею и другие страны.

-Для этого у нас есть все возможности. Сегодня мы подготовлены лучше, чем кто-либо. Наше предприятия всегда с честью преодолевало трудности. Оглядываясь на то поколение, которое построило наш завод, мы понимаем, что им было еще тяжелее чем нам, и потому знаем,что победа точно будет за нами! Ведь мы - носители самого прогрессивного продукта человечества, углерод - основа всего живого. Его никто никогда не отменит, потому что нельзя отменить фундаментальные законы мироздания, - отметил Валерий Каплунат.

Уверенное лидерство

На сегодняшний день Омск Карбон Групп входит в десятку крупнейших мировых производителей и является лидером в своей сфере на рынках России и стран СНГ. В составе холдинга три производственные площадки: в Омске, Волгограде и Могилеве, и каждая из них развивается уверенно и динамично, расширяя ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время - это более 30 марок технического углерода стандартного и специального назначения.

В прошлом году на трех площадках было произведено примерно полмиллиона тонн технического углерода - на 20% больше, чем в 2020-м.И этот рывок стал возможен благодаря уникальному коллективу, который сложился на предприятии. Ведь для того, чтобы достичь успеха, одного оборудования мало. Необходимо вдохнуть в него жизнь, а для этого необходимы усилия, профессионализм и творческое начало людей. Именно их - передовиков производства - и поздравляли на торжественном собрании, приуроченном к профессиональному празднику: Дню работника химической промышленности. В Концертном зале Омской филармонии собрались представители трудового коллектива, ветераны производства, многочисленные гости, представители власти, профсоюзов.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы РФ, академик Российской академии образования Олег Смолин

- Здорово попасть на праздник, который проводится по формуле: «Всем смертям на зло». В ситуации, когда многие предприятия оказались не в лучшем положении, радостно присутствовать на предприятии, которое доказало свою технологическую конкурентоспособность, причем не в области производства сырья, а в области производства высокотехнологичной продукции, - поделился своими впечатлениями первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы РФ, академик Российской академии образования Олег Смолин, поздравляя коллектив предприятия. - В 2012 году президент поставил задачу создать 25 млн высокотехнологичных рабочих мест. На вашем предприятии такие места созданы и потому, я думаю, что вам по силам преодолеть любые санкции благодаря творческому коллективу и талантливому руководству.

Социальная ответственность на благо омичей

Омский завод технического углерода как одно из градообразующих предприятий принимает активное участие в жизни мегаполиса, в реализации городских социальных проектов. Завод является надежным работодателем, обеспечивает тепловой энергией жителей нескольких микрорайонов Омска, включая школы, детские сады и больницы.

Кадровая и социальная политика холдинга Омск Карбон Групп нацелена на создание максимально привлекательных условий труда. Компания делает все необходимое для того, чтобы обеспечить сотрудникам интересную и стабильную работу, достойную заработную плату.

«Омсктехуглерод» входит в число лучших работодателей страны с численностью сотрудников до 5000 человек. Компания второй год подряд оказывается среди финалистов рейтинга hh.ru - одной из самых авторитетных в стране платформ онлайн-рекрутинга.

Трехтысячный коллектив Омск Карбон Групп сегодня уверенно смотрит в будущее и готов принять непростые вызовы времени. На предприятии уверены - все трудности преодолимы, ведь для этого есть все: энергия, организованность, технологии, и, самое главное, есть общественная потребность в продукте, который здесь выпускают.

Фото предоставлено пресс службой "Омск Карбон Групп"