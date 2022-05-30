В «Единой России» назвали победителей в кандидаты в депутаты Омского городского Совета

Всего на места кандидатов в Омский горсовет претендовали в ходе праймериз 278 человек. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

30 мая в Омске в Штабе общественной поддержки подвели итоги предварительного голосования партии «Единая Россия», победители которого будут выдвинуты в Омский городской Совет.

Результаты огласил Александр Артемов, заместитель председателя Законодательного Cобрания, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании, председатель организационного комитета по проведению предварительного голосования в Омской области.

Средний возраст - 40 лет

В этом году на праймериз было зарегистрировано 44 199 выборщиков, из них 32 500 человек проголосовали. Всего подали заявки на участие 278 кандидатов предварительного голосования партии «Единая Россия», из них 42 исключены по причине невыполнения условия для участия в предварительном голосовании. Например, часть кандидатов проигнорировали запись видеоролика о себе и своей программе.

- Средний возраст участников 40 лет. Отдельно отмечу, что кандидаты принимали участие из разных сфер. У нас заявились 34 работника здравоохранения, 31 специалист из сферы образования. 28 человек представляют общественные организации, 30 студентов и 6 работников культуры, - рассказал Александр Артемов.

Руководитель омского отделения партии подчеркнул, что наш регион в этом году лидирует в стране по политической активности. В Омской области на треть увеличилось число избирателей праймериз. А количество кандидатов на место составляет шесть человек, когда по стране в среднем их только пять. Высокие результаты показали и действующие депутаты, и кандидаты, впервые участвовавшие в процедуре.

Электронное предварительное

- В этом году предварительное внутрипартийное голосование на выборы в Омской городской Совет впервые прошло полностью в электронном формате. В 2017 году предварительное голосование проходило на счетных участках в очном формате. Явка тогда составила 25 тысяч человек, - добавил Артемов.

Он не исключил, что выборы в регионе и стране в ближайшее время могут переместиться в Интернет. Это сэкономит миллионы в бюджете, которые могут быть направлены на решение реальных проблем избирателей.

- На протяжении кампании кандидаты провели около 1500 личных встреч. И еще одна особенность предвыборного периода: не было подано ни одной жалобы, - подытожил глава региональной фракции.

Активность кандидатов и избирателей на предварительном голосовании говорит о росте интереса граждан к выборам, отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

- Это ежегодное событие имеет для нас очень большое значение. Мы видим, что внимание к такому голосованию огромное. Конкуренция кандидатов, будь то региональные парламенты или главы городов, составляла в среднем 6 человек на место. Такая активность очень важна, - сказал Медведев, отметив, что количество жалоб в ходе процедуры сократилось, она стала прозрачной и понятной.

Курс на обновление партсостава

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» продолжает курс на обновление.

- Среди кандидатов, за которых голосовали граждане, лишь 15% имеют статус депутата. Треть выдвинутых участников – молодые люди до 35 лет. Их энергия, инициатива, работоспособность особенно востребованы. Сегодня кандидаты от партии прошли первую проверку. Уверен, этот опыт будет для них очень полезен. «Единая Россия» остаётся верна своим принципам – выдвигать кандидатов на основе мнения граждан. Это решающий аргумент. И от этих стандартов выборной кампании мы не будем отходить ни при каких обстоятельствах, - добавил федеральный спикер.

Как сообщил на ВСК с региональными оргкомитетами предварительного голосования «Единой России» секретарь Генсовета Андрей Турчак, наиболее активно голосовали на предварительном голосовании жители Северной Осетии (12,8%), Краснодарского края (12,5%) и Тывы (10,6%).

- Очень высокие показатели. Коллеги, секретари реготделений, руководители региональных исполкомов – вам отдельные слова благодарности за организацию такой работы, – сказал он. Андрей Турчак подчеркнул, что процедура электронного голосования дошла до своего совершенства.

Поддержка стране и поддержка страны

- По количеству жалоб, зафиксированных нарушений, эта кампания характеризуется их минимальным количеством. Это говорит о том, что процедура предварительного голосования дошла до своего совершенства. Ни у одного участника нет никаких оснований ставить её под сомнение. Очень рад видеть новые лица и хотел бы пожелать тем, кто по результатам подсчёта голосов будет представлять нашу партию на выборах в сентябре, победы, - подытожил секретарь Генсовета.

Особенностью предварительного голосования в этом году стало то, что в программных заявлениях кандидатов отражена поддержка Вооруженных сил РФ и Президента, отметил секретарь Курского регионального отделения «Единой России», губернатор Роман Старовойт.

- Курская область – приграничный регион. Поэтому с самого начала ведения военной спецоперации люди чувствуют на себе весь ритм и пульс спецоперации. И мы всячески поддерживаем Вооруженные силы и Президента, - прокомментировал губернатор.

Важную роль в проведении предварительного голосования сыграли и штабы общественной поддержки «Единой России». В частности – в Удмуртии. Вместе с перезагрузкой первичных отделений партии и проектной работой, ориентированной на избирателей, они повлияли на рост явки избирателей.

Явный интерес избирателей

- Мы не ограничиваемся локацией штаба только в Ижевске. Он собирает неравнодушных людей в проекты – и проект «ПоддЕржка», волонтёрские проекты. Есть масса инициатив по ходу предварительного голосования. Мы не забываем также, что у нас есть народная программа, которую люди формировали на выборах в Госдуму. Для нас это базовая платформа, мы продолжаем по ней работать, - рассказал на ВКС секретарь Удмуртского регионального отделения «Единой России», глава региона Александр Бречалов.

После соединения ключа шифрования блокчейна предварительного голосования начался процесс расшифровки бюллетеней и подсчета голосов. Наблюдать за ним могут все желающие на сайте PG.ER.RU.

Окончательные результаты предварительного голосования подведут 31 мая. Победители представят партию на выборах осенью. В Единые дни голосования, 9-11 сентября, 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах РФ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в 6 законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов.