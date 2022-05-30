Избил молотком и похоронил заживо: 10 лет тюрьмы получил житель Омской области за убийство отца

Мужчине грозит 10 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 лет тюрьмы получил житель Омской области за то, что он добил молотком своего 78-летнего отца, а потом заживо похоронил. О вынесении приговора Омским областным судом рассказали в региональной прокуратуре.

История произошла февраля 2021, тогда 55-летний житель деревни Озерка Исилькульского района вместе со своим отцом распивали спиртное. Мужчины поссорились, и младший толкнул старшего. Последний упал и расшиб голову об угол кровати.

- Далее нападавший молотком нанес потерпевшему один удар по голове, а также нанес несколько ударов другим неустановленным предметом по голове и телу. Понимая, что смерть потерпевшего не наступила, злоумышленник обмотал потерпевшего одеялом, которое зафиксировал вокруг тела веревкой и тросом, тем самым лишив дальнейшей возможности самостоятельно выбраться, - рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры.

Потом во дворе дома омич выкопал яму, перетащил туда тело и закопал снегом и землей. Смерть пожилого мужчины наступила несколько часов спустя от переохлаждения.

Вину сын так и не признал.