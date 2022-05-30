В озере Луговское под Омском утонул 14-летний подросток

Фото: СУ СКР по Омской области

14-летний подросток утонул в озере Луговское под Омском. О происшествии рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

- Предварительно установлено, 14 – летний ребенок утонул во время купания в озере Луговское, расположенном вблизи деревни Луговая Омского района Омской области, - уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают следователи. Специалисты восстанавливают цепочку событий и допрашивают свидетелей.

Напомним, что это уже третье происшествие с детьми на воде. 26 мая в Омском районе подросток утонул в котловане. Подобное ЧП произошло в этот же день в аквапарке в «Политотделе».