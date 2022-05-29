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Происшествия29 мая 2022 6:00

Участники бойцовского телешоу помогли пассажиру самолета, летевшего из Омска

После прохождения зоны турбулентности мужчина потерял сознание
Наталья ВИРКУНЕН
Пассажир быстро пришел в себя.

Пассажир быстро пришел в себя.

Фото: Иван МАКЕЕВ

28 мая на борту самолета, следовавшего по маршруту Омск-Москва, одному из пассажиров стало плохо.

- Рейс летел из Омска, когда самолет попал в зону турбулентности, и у одного из пассажиров произошла паническая атака, - пишут «Известия».

После неприятной тряски мужчина потерял сознание, а спортсмены помогли перенести мужчину с места на площадку.

Отметим, что 27 мая в Омске завершилась серия боксерских поединков. В том числе состоялся поединок между 37-летним омичом Алексеем Тищенко и 42-летним венесуэльцем Нехомаром Сермено.

Бойцы Дилмурод Сатыбалдиев и Дилан Прашович, которые запечатлены на кадрах видео очевидца, тоже принимали участие в поединках.

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