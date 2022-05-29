Уже точно последний: омский боксер Тищенко, выигравший бой на профессиональном ринге, намерен снова завершить карьеру

Фото: сайт спортсмена.

27 мая двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко из Омска выиграл свой первый бой на профессиональном ринге. И в этот же день 37-летний омич заявил РИА Новости, что не намерен продолжать спортивную карьеру.

- От боя остались хорошие впечатления. Я рад, что удалось победить. Чувствовал себя достаточно уверенно, хотя находился не в идеальной форме. Но я к этому и не стремился. Понимал, что это будет не Алексей Тищенко олимпийских годов. Но все, что можно было сделать, я максимально выполнил. Подошел к бою в достаточно хорошей форме. Контролировал его ход. Соперник особо не обострял ситуацию. В третьем раунде он немного изменил тактику и начал работать первым номером. Если бы он был более активен, то, возможно, мне пришлось бы сложнее. Темп боя был для меня комфортным и сомнений в победе не было, - сказал Тищенко.- Боев больше не будет. Мой первый бой на профессиональном ринге стал и последним. Насколько я был готов? Если судить по своим ощущениям, то процентов на 45-50 от уровня на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что спортсмен в статусе профессионала выиграл четырехраундовый поединок в первом полусреднем весе (категория до 63,5 килограммов) у венесуэльца Нехомара Сермено. Победа была отдана омичу единогласным решением судей.

Ранее омич завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Афинах (в 2004 году) и в Пекине (в 2008 году). В 2011 году Тищенко заявил о завершении спортивной карьеры, однако спустя 11 лет решил провести первый матч на профессиональном ринге. Он же, по заверению спортсмена, стал уже точно последним.