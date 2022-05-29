Омскую медсестру мошенники обманули на 1,2 миллиона рублей

На украденную сумму набегают еще и проценты банков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 мая полиция Омской области сообщила об очередном дистанционном мошенничестве. На этот раз жертвой преступников стала 40-летняя медсестра из Омска. Мошенники позвонили женщине еще месяц назад по телефону, по традиционной схеме представились сотрудниками банка и под угрозой взлома личного кабинета предложили обезопасить деньги, переведя их на другой счет.

- «Сотрудник банка» уточнил, что работает в кредитном отделе. Заявительница безоговорочно выполнила все инструкции незнакомца: взяла максимально возможную сумму в кредит в нескольких банках, сняла наличные и отправила на специальный «безопасный» счет - якобы так мошенники не смогут похитить деньги. И стала ждать обещанного - когда деньги вернутся на ее счет и кредит автоматически аннулируется, - подробно рассказали в пресс-службе полиции. Спустя месяц, когда пришло время вносить первые платежи в банки, омичка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Пока по трем кредитам платит она сама.