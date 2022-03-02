Ольга Левицкая: Когда я говорю, что наблюдаюсь у психиатра с постковидным синдромом, люди думают, что я сумасшедшая

ПЦР-теста Ольге не делали, да и в официальную статистику она не попала. Говорит, что заразилась от родственницы, которая тогда же августе 2020-го слегла в больнице с двусторонней пневмонией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

36-летняя жительница Омска Ольга Левицкая перенесла коронавирус в разгар первой волны, в августе 2020 года. Рассказывает, что болела без пнемонии, высокой температуры и прочей тяжелой симптоматики. Тревогу у женщины вызывали неврологические сбои, которые она испытывает до сих пор, спустя почти два года.

- С шестого по двенадцатый день у меня совсем пропало обоняние, не было никаких запахов, при этом вкусы я ощущала отлично. За все две недели, что я просидела дома, а тогда нужно было изолироваться обязательно, меня немного потряхивало, скакало давление, болела голова. Очень тревожно было, когда проснулась на 10-й день и вообще не могла понять, что со мной происходит, мир я увидела как-то очень странно. Подошла к зеркалу, и оказалось, что в левом глазу – полная темнота, - поделилась женщина.

Ольга разволновалась не на шутку, потому что вслед за частичной потерей зрения плохо стал ворочаться язык, женщина заподозрила приближение инсульта и начала звонить в скорую.

- В тот период в городе были перебои в работе медслужбы, пацентов много, никто не знал, что с ними делать, в общем, машина приехала через два часа, да и то хорошо. Но в квартиру ко мне зашла не полная бригада, а паренек в защитном костюме. У меня к тому времени уже пальцы синеть начали, тошнило ужасно. Он проверил мои реакции, походку, сатурацию и был таков, - сообщила Ольга.

Женщина запаниковала, связалась со знакомым врачом, тот назначил схему лечения, подключив антибиотики, кроверазжижающие препараты и витаминный комплекс. Ольга быстро пошла на поправку и через некоторое время о ковиде забыла.

- Основной ужас с моим организмом начался примерно три месяца спустя, в конце ноября. Я немного простыла, температурила. А через неделю температура и недомогание нагрянули вновь, и на следующий день, и так месяца три подряд. Участковый терапевт не мог понять, что со мной происходит. Жар никуда не уходил, хотя анализы были в норме, никаких воспалительных процессов. За эти три месяца у меня проверили, все, что только можно – течение скрытых инфекций, щитовидку, сердце, потому что начались приступы тахикардии и панические атаки, системы пищеварения, - повествует героиня.

Ольга не пожалела средств и каждую неделю тратилась на биохимические анализы крови, компьютерную томографию различных органов. Но все как один говорили о том, что женщина, при этом похудевшая на 7 кг, абсолютно здорова.

- Приступы учащались и усиливались, скорая помощь при каждом таком вызове, зная мой адрес, уже с небольшой охотой поспевала ко мне. И тогда меня очень удивил один из фельдшеров бригады, в очередной раз приехавших на мой вызов. Он мне так и сказал, выслушав симптомы и жалобы, мол, идите к психиатру. Только он может вам помочь, - проставила акцент женщина. Совет она посчитала почти бесполезным, безумной себя точно не ощущала, понимала, что сбой в организме на уровне физиологии, а не психосоматики.

- Знаете, это уже позже врачи стали говорить и про постковидный синдром и про то, что ковид бьет по мозгам. В первые полгода вируса у нас никто не знал, что с этим делать. Я снова пошла по кругу обследований и снова ничего не нашли. В итоге, ради интереса, обратилась к психиатру. Он диагностировал классическое паническое расстройство на фоне перенесенного ковида. Видимо, у меня и раньше были какие-то проблемы с сосудами мозга, года два-три назад случались панические атаки, - припоминает Ольга. – Он мне тогда так и сказал, что я не сумасшедшая, что сбой происходит на уровне физиологии, что лечит он меня так, будто после перенесенной травмы головы.

Таблетки Ольги помогли. Вот только с длительностью курса не угадали. Если поначалу врачи лечили такие расстройства на протяжении года-полугода, то женщина пьет специальные препараты уже полтора года, и даже когда снижает дозировку, негативная симптоматика частично возвращается.

- Я практически живу на этих таблетках, если неделю не попить, а я пробовала, то сразу резко ухудшается самочувствие, сразу бегу в аптеку за новой коробочкой. И врач теперь тоже прогнозов не дает, сказал, буду пить их столько, сколько потребуется. Очень, конечно, обидно, что до ковида считала я себя здоровым человеком. Теперь-то свыклась уже, но никак не могу привыкнуть к реакции окружающих. Люди или начинают считать меня сумасшедшей, или копаются, а нет ли у меня каких-то проблем в жизни, которые могли бы спровоцировать панические атаки. Могу заверить, в моей жизни все отлично, кроме постковидного синдрома! – заявила героиня напоследок.