«Россети Сибирь» увеличивает объемы инвестиций в развитие омской электроэнергетики

Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин

- В инвестпрограмме мы учитываем реальные потребности региона, которые обозначал губернатор, включая повышение надежности северных районов. Из крупного – завершим реконструкцию центра питания в Таврическом районе, который является важной частью Южного кольца. Стабильная работа этой подстанции обеспечит оптимальную, гибкую схему энергосистемы и повысит надежность южных районов области, - пояснил Павел Акилин.

Одним из приоритетов в этом году станет модернизация подстанции «Сосновская» напряжением 110 киловольт. Она обеспечивает электроэнергией ряд агропромышленных объектов: «Лузинское молоко», «Омский бекон», птицефабрику «Азово».На подстанции установлен элегазовый выключатель, его пусконаладка состоится в этом году.

Сейчас электроэнергетический комплекс Омской области работает стабильно. По словам руководителя Минэнерго Омской области АнтонаГаака, в прошлом году энергопотребление в регионе выросло на 6%.

- Основное развитие электросетевого комплекса мы связываем, в том числе, с развитием энергетического парка «Солнечный», который будет строиться за счёт инвестиционных кредитов. Технологическое присоединение будет производить компания «Россети Сибирь», - прокомментировал министр.

Помимо этого, в правительстве подчеркивают положительную динамику работы с бесхозными электросетями, которые на свой баланс принимает «Омскэнерго». Это также позволяет наращивать надежность электросетевого комплекса.

Фото 2 : ( сделать подпись : Модернизированная подстанция Тара)

И обеспечивать развитие. В самом конце 2021 года закончена реконструкция подстанции «Тара». Работы обошлись в 214 млн рублей. Реконструкция позволит обеспечить надежное энергоснабжение северных районов области. На необходимости решения этого вопроса в свое время акцентировал внимание губернатор Александр Бурков.

Энергетики уделяют большое внимание работе оборудования в текущем режиме, что особенно актуально в осенне-зимний период. Ремонтируют трансформаторы на подстанциях, проводят тесты качества масла в изоляторах, замену грозотроса, расчистку просек линий электропередачи, замену провода там, где это необходимо, замену дефектных опор и многое другое.

Всё это требует затрат, и тариф вырастет. Ближайшие изменения запланированы на 1 июля. Однако рост тарифа не превысит прогнозных значений. Для омичей, проживающих в квартирах, где не применяются электроплиты, предусмотрен рост в размере 5,4 %. Для владельцев электроплит и жителей села тариф вырастет всего на 5,1 %. При этом инфляция за год приросла на 8%.Кроме того, за год резко увеличилась стоимость основных материалов для выполнения производственных программ энергетиков: железобетон подорожал на 20-60%, кабельно-проводниковая продукция, оборудование, металлопрокат - на 60-80%, ГСМ - на 14%.

Статья и фотоматериалы предоставлены пресс-службой филиала ПАО «Россети Сибирь» - «ОМСКЭНЕРГО»

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