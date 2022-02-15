Порядок предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 608 с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2022 г. «О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка» утверждены Правила предоставления услуг по сурдопереводу, тифлосурдопереводу.

Правила определяют порядок предоставления услуг по переводу русского жестового языка инвалидам с нарушениями функции слуха (сурдопереводу) и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения (тифлосурдопереводу), предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду и не распространяются на лиц, признанных инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Сурдоперевод, тифлосурдоперевод осуществляется переводчиками русского жестового языка, имеющими соответствующие образование и квалификацию, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации, разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Услуги предоставляются инвалиду за счет средств федерального бюджета в 12-месячном периоде, начиная с даты подачи заявления, в следующем количестве: инвалидам с нарушениями функции слуха - до 84 часов сурдоперевода; инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, которым установлена высокая степень слабовидения в сочетании с полной или практической глухотой - до 84 часов тифлосурдоперевода; инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, у которых имеется полная или практическая слепоглухота или полная или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III - IV степени, - до 240 часов тифлосурдоперевода.

Для получения услуги инвалидом, либо лицом, представляющим его интересы, необходимо подать заявление в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации уполномоченный на осуществление мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов по месту жительства инвалида.

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.