Милая девушка «КАПИТАЛИНА» поможет получить необходимую медицинскую помощь

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 13 поликлиниках нашего региона:БУЗОО «ГП №4», БУЗОО «ДГП №6», БУЗОО «ДГП №4», БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «ГК БСМП №2», БУЗОО «ДГП №8», БУЗОО «ГП №12», БУЗОО «ОДКБ», БУЗОО «ДГП №7», БУЗОО «Омская ЦРБ», БУЗОО «ГДКБ №2 им. В.П. Бисяриной», БУЗОО «Русско-Полянская ЦРБ», БУЗОО «Азовская ЦРБ» размещена милая девушка – ростовая кукла по имени КАПИТАЛИНА, которая приглашает пациентов воспользоваться телефоном прямой связи со страховыми представителями «Капитал Медицинское Страхование» (прежнее наименование «Росгосстрах-Медицина»), также на телефоне размещены и кнопки для связи со страховыми медицинскими организациями «Согаз-Мед» и «АльфаСтрахование-ОМС». Подобные телефоны, через которые можно связаться со страховыми медицинскими организациями (далее - СМО), в том числе и с «Капитал Медицинское Страхование», размещены в поликлиниках нашего региона и страховой компанией «Согаз-Мед».

Предлагая такое решение, как телефон для прямой связи со своей страховой медицинской организацией, наименование которой размещено на обратной стороне полиса ОМС, преследуется основная цель: донести до населения информацию о том, что страховые представители Вашей компании всегда рядом и готовы прийти на помощь в получении бесплатной медицинской помощи по полису ОМС.

До 2024 года таких телефонов станет ещё больше, что позволит пациентам не только сократить расстояние до своей страховой компании, но и будет содействовать улучшению качества и доступности бесплатной медицинской помощи. Ковид-19 многое изменил в нашей жизни, внес коррективы в организацию и доступность плановой медицинской помощи, в том числе в проведение профмероприятий. В настоящее время в очередной раз в связи с новой волной пандемии ковид-19, вызванной штаммом "омикрон", губернатором Омской области А.Л.Бурковым приостановлено проведение профосмотров, диспансеризации взрослого населения и углубленной диспансеризации лиц, перенесших ковид-19.

Хотим обратить внимание жителей нашего региона, что благодаря телефонам прямой связи со своей СМО у Вас есть возможность быстро получить информацию о возобновлении профмероприятий, об их объеме, который зависит от возраста и пола. Для этого необходимо просто снять трубку, нажать кнопку своей СМО и задать вопрос.

В период разгара пандемии вы можете помочь себе сами, сняв трубку телефона, на который указывает КАПИТАЛИНА. Страховой представитель поможет получить своевременную медицинскую помощь, в т.ч. дистанционную, даст совет, как действовать в сложившейся ситуации, которая Вас не устраивает.

Страховые представители «Капитал Медицинское Страхование» помогут найти оптимальное решение, которое в сложной эпидобстановке сохранит ваше здоровье. В условиях большой нагрузки на медперсонал вмешательство СМО в организацию Вам медицинской помощи поможет не только вам, но и позволит медицинским работникам разобраться в ситуации и предотвратить возможные ошибки в это непростое для всех время.

Страховая компания по вашему звонку сделает все возможное для бережного отношения и к вашему здоровью, здоровью ваших близких и по отношению к медицинскому персоналу.

ВНИМАНИЕ! Пандемия закончится, а «КАПИТАЛИНА» в поликлиниках останется! Она - ваш консультант и советник. Сняв трубку и нажав одну кнопку, не выходя из поликлиники, вы узнаете:

- когда и как можно бесплатно пройти профосмотр или диспансеризацию, в том числе углубленную, связанную с перенесенным ковидом?

- что включают в себя профмероприятия, с чего начать?

- подлежит ли ваше заболевание диспансерному наблюдению?

- как получить консультацию специалиста, обследование на оборудовании, которых нет в вашей поликлинике;

- какие сроки ожидания плановой и неотложной бесплатной медпомощи?

- как получить направление на диагностику, лечение в выбранный Вами стационар?

- что такое дистанционная медицинская помощь, телемедицинская консультация?

- в каких случаях Вы не обязаны ничего оплачивать?

- где получить полис ОМС, в т.ч. новорожденному, иностранцу, в каких случаях и как его нужно актуализировать?

- где и как пройти вакцинацию от ковид-19.

Страховой представитель поможет записаться на углубленную диспансеризацию, на вакцинацию, поможет выписать и получить рецепт на лекарства, поможет получить направление на госпитализацию и пройти обследование перед госпитализацией.

Страховой представитель обеспечит информационное сопровождение в связи с подозрением на злокачественное образование, в связи с онкологией, с беременностью, с перенесенным инфарктом миокарда и другими заболеваниями.

Позвонить в контакт-центр страховым представителям филиала ООО «Капитал МС» в Омской области можно и со своего телефона в удобное для Вас время: 8-800-550-81-02 (звонок по России бесплатный). В часы работы филиала Вам ответит сотрудник, находящийся в Омске, в остальные часы - сотрудник федерального контакт-центра Капитал МС. Перейдя по ссылке на небольшой ролик, Вы узнаете кто такие страховые представители?

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