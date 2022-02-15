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Общество15 февраля 2022 8:33

С середины февраля омичам разрешили оформлять землю под гаражами через интернет

С 14 февраля услуги по оформлению документов оказывают в электронном виде
Наталья ВИРКУНЕН
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Подать документы на оформление земли под своим гаражом можно будет до сентября 2026 года.

Подать документы на оформление земли под своим гаражом можно будет до сентября 2026 года.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Гаражная амнистия шагает по региону полным ходом. Начиная с 14 февраля услуга оказывается в электронном виде. Теперь для того, чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», нет необходимости обращаться в окружную администрацию.

Жители города могут подать документы в службу одного окна (ул. Гагарина, 32/1, тел.: 78-79-01), через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) и (или) Портал государственных и муниципальных услуг Омской области (http://www.pgu.omskportal.ru), на сайте администрации города Омска (https://www.admomsk.ru/web/guest/services/center), либо по электронной почте, а документы заверить электронной подписью.

Напомним, что с 1 сентября 2021 года вступил в № 79-ФЗ, который предусматривает возможность оформления гаражного бокса и бесплатного предоставления земельного участка под ним. Оформление гаража возможно при соблюдении трех основных условий: если гараж капитальный, построен до 29 декабря 2004 года и не признан самовольной постройкой.

Для оформления нужно решение органа власти (в том числе советского периода), о предоставлении земельного участка под гаражом, решение предприятия, при котором был построен гараж, справка о выплате пая в гаражном кооперативе, решение кооператива и распределении гаража вам, техпаспорт на гараж, документы о подключении к электросетям и прочим коммуникациям, документы о наследстве, если гараж наследовали, или о договор покупки.

Если земельный участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, необходимо изготовить схему границ земельного участка на кадастровом плане территории у кадастрового инженера.

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