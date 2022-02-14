Омичи задолжали банкам за год почти 280 млрд рублей

В 2020 году омичи взяли намного больше займов у банков. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В 2021 году ссудная задолженность омичей перед банками выросла на 21,1% и составила 277,8 млрд руб. на 01.01.2022. Для сравнения, в доковидном 2019 году кредитный портфель населения вырос за 12 месяцев на 16,6%, в 2020 году – на 12,9%.

- Высокие темпы демонстрировали как ипотека (+24,6% за год), так и потребительское кредитование (+18,4%). Доля ипотеки в структуре задолженности омичей выросла до 45,4% на 01.01.2022 года. Количество выданных ипотечных кредитов осталось на уровне 2020 года – 27009 и 27002 кредитов соответственно. Однако омичи стали брать кредиты на более длительный срок. Средневзвешенный срок по ипотечным жилищным кредитам за 2021 год увеличился с 19 лет до 21,5 года, - рассказал «КП-Омск» управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов.

Просрочки по кредитам омичей тоже стало больше: в 2021 году она составила всего 4,4% в общем кредитном портфеле, или 12,1 млрд руб. По ипотеке платежная дисциплина заемщиков осталась высокой. Доля просроченной задолженности по ипотеке составила всего 0,4%.