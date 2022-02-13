Омского школьника, сообщавшего о массовом минировании, направили на психиатрическую экспертизу

В скором времени врачи-психиатры решат, адекватен ли омский школьник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственные органы Следственного комитета РФ отправили семнадцатилетнего омича на психиатрическую экспертизу. Напомним, что школьника поймали и задержали в 2021 году за рассылку заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

Из материалов дела следует, что парень с марта по июнь 2021 года рассылал письма с предупреждением о заложенных взрывных устройствах в школах, больницах, судах и других общественных зданиях. Причем не только в Омске, но и в других городах страны.

И сначала следователи пришли к выводу, что таким образом парень собирался подчеркнуть свою значимость, он также мстил обидевшим его одноклассницам.

Но затем, в ходе расследования, у правоохранителей возникли сомнения во вменяемости фигуранта. Накануне юношу отправили в клиническую психиатрическую больницу имени Солодникова в Омске. Врачи медучреждения должны решить вопрос поставленный следователями вопрос.