Сиротам - прописку: Омские общественники просят для детей из детдомов даже не квартиры, а хотя бы штамп о регистрации

Ребят из детского дома накормили ресторанным обедом: маленький шаг на большом пути социализации. Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно в социальной сети омская журналистка Наталья Граф сообщила о том, что безрукий сирота Серик Отынчинов находится в сложной жизненной ситуации. Вместе со своим другом-инвалидом молодой человек снимает квартиру на их общую пенсию. Что печально, случай в регионе такого рода - не единственный. Какая поддержка все же в Омской области положена сиротам-инвалидам и какие системные проблемы мешают ее адресному получению, узнавал «КП-Омск».

Директор казенного учреждения Омской области «Центр поддержки семьи» Татьяна Жикина сообщает о положительном росте объема госпомощи в системе и социализации сирот. По её словам поддержку должны оказать организации, откуда выпускаются дети. При этом очередность строго регламентируется законом.

Соответственно, Серик Отынчинов, который остро нуждается в поддержке, имеет на нее право, но после тех, кто такую очередь занял раньше.

- Большая часть ребят не получает квартиры по выходу из детского дома. Когда мы говорим что у нас большая часть выпускников - это алкоголики, наркоманы и преступники, я могу это понять. Потому что сироту выписывают из учреждения, ему дают временную регистрацию, которая условно ничего не значит. После окончания института или колледжа ребёнок обязан в течение определённого времени прописаться по месту жительства. Он не может этого сделать, снимает квартиру нелегально. Потом к нам приходят сотрудники МВД и начинают их штрафовать на суммы от 3 до 5 тысяч рублей. Отсюда ребята не могут ни в больницу лечь, ни трудоустроиться, ни получать пособия, - поясняет председатель Высшего Координационного Совета Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев.

Альберт отмечает, что самая сложная и распространенная проблема - отсутствие регистрации. После детских домов они остаются бездомными.

Несмотря на свое заявление, Альберт Сарбалаев побывал в гостях у Серика и все равно пообещал в содействии с получением жилья. Проблема стара, как мир: темпы строительства социального жилья не поспевают за живой очередью.

И даже те счастливчики, которые получили квадратные метры сразу, не имея такой социализации, как обычные дети, здорово рискуют и их потерять. Сегодня в регионе долг сирот составляет 700 млн рублей. Зачастую надзорным органам не остается ничего, кроме как наложить арест на недвижимую собственность.

Чтобы раз и навсегда решить проблемы сирот, директор казенного учреждения Омской области «Центр поддержки семьи» Татьяна Жикина, предлагает комплексный подход. Стоит разнообразить досуг таких молодых людей, повышать культуру посредством различных кружков и занятий по интересам, отправлять на профессиональные курсы повышения квалификации тех, кто трудоустроен, а главное - стереть границу между детьми из домов-интернатов и обычных детских домов. Поддержка должна быть адекватной и одинаковой, считает чиновница.