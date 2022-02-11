Омич Кирилл Семёнов забросил свой первый гол на Олимпиаде

Гол омича Кирилла Семенова решил исход игры с датчанами. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Дебютанты олимпийского хоккейного турнира оказались непростыми соперниками для нашей команды. В стартовом матче датчане сенсационно обыграли чехов и с самого начала игры с нашей командой начали пытаться гнуть свою линию, играя вязко и делая все, чтобы помешать соперникам организовать свои атаки.

В 1-м периоде счет так и не был открыт. Три удаления датчане заработали во второй двадцатиминутке. Распечатать ворота Фредерика Дикоу нашей сборной удалось в равных составах – автором гола стал Павел Карнаухов.

– Хорошая игра! – говорил в перерыве форвард ЦСКА. – Во втором периоде лучше получалось играть в давление, действовали более агрессивно, больше бросали, и гол стал закономерным результатом.

В заключительной трети мачта наша команда грамотно оборонялась, а соперники изо всех сил старались подобрать ключ к воротам Ивана Федотова. За 1 минуту и 52 секунды до сирены датчане заменили вратаря на 6-го полевого игрока.

Когда до конца периода оставалось 6 секунд, нападающий омского «Авангарда» Кирилл Семёнов поставил победную точку в матче - 2:0 и наша сборная одержала вторую победу в Пекине. Завтра, 12 февраля, предстоит непростая встреча со сборной Чехии. Начало игры – в 19:10 по омскому времени.