Омских школьников зовут в «Будущее науки»

В последние десятилетия общество стремительно меняется, а вместе с ним и наука. Пандемия COVID-19 существенно изменила уклад нашей повседневной жизни, сделала ученых востребованными ньюсмейкерами, которым внимают миллионы людей. Сегодня трудно предсказать, какие именно исследования принесут плоды в будущем. Даже знаменитый физик Генрих Герц считал открытые им электромагнитные волны совершенно бесполезными и не мог предсказать, какое значение электромагнетизм приобретет в будущем.

Оставаться на нужной информационной волне, найти быстро свой путь реализации в научном сообществе поможет глубокое погружение в сферу научных открытий. Отличный старт для одаренного школьника – участие в межрегиональной Олимпиаде по биологии «Будущее науки». Мероприятие проводится среди учащихся выпускных классов российских и иностранных школ.

Учащиеся омских школ принимают участие в олимпиаде по биологии , проводит ОмГМУ 2020г.

Учащиеся омских школ принимают участие в олимпиаде по биологии , проводит ОмГМУ 2020г.

- В России популяризация науки стала активно развиваться только в последние годы: появились научные блогеры, профессиональные научные журналисты, популяризаторы различных наук и дисциплин. Мы решили пойти дальше и поддержать живой интерес к биологии у молодежи, - рассказала «КП-Омск» Павлинова Елена Борисовна — проректор по учебной работе спикер. Проявивших себя ребят в дальнейшем ждет поддержка от нашего университета.

Принять участие в Олимпиаде бесплатно может любой школьник выпускного класса. Достаточно пройти регистрацию и подать заявку на официальном сайте ОмГМУ.

Олимпиада пройдет в два этапа. Первый – в течение одного дня, 14 февраля 2022 года - проводится дистанционно. Обратите внимание: время выполнения заданий ограничено. Доступ к заданиям Олимпиады будет открыт с 10.00 до 22.00. На выполнение и отправку решений участнику дается 20 минут и 1 попытка.

Второй этап, куда попадут только 10% участников с максимальными баллами, состоится очно 26 февраля. При ухудшении эпидемиологической обстановки возможен перевод на дистанционную форму.

Наличие диплома победителя или призера Олимпиады гарантирует дополнительные баллы при поступлении в ОмГМУ в текущем году.

Подробнее https://omsk-osma.ru/postupayuschim/centr-dovuzovskoy-podgotovki-i-proforientacii/mezhregional-nye-olimpiady-dlya-shkol-nikov

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России

Адрес: 644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина,12

Телефон для справок: (3812) 23-15-69

Фотоматериал предоставлен пресс-службой ОмГМУ