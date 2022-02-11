Аукцион на достройку омского гидроузла за 4,3 млрд рублей никого не заинтересовал

Похоже, заказчик будет объявлять аукцион повторно уже в ближайшее время Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Согласно порталу госзакупок, аукцион на достройку первой очереди Красногорского водоподъемного гидроузла признан не состоявшимся. Тендер стоимостью 4,3 млрд рублей не заинтересовал ни одну строительную фирму.

Напомним, строительство первой очереди омского гидроузла, который уже вошел в историю Омска наравне с местным метро, нужно закончить к 2024 году. Подрядчику необходимо обустроить левый берег Иртыша и судоходный шлюз, также выполнить работы по строительству инженерных сетей, насосных станций, трансформаторных подстанций и административно-бытового корпуса.

Между тем, строительство самого гидроузла уже много лет заморожено. Местные власти долго работали с федеральными ведомствами по вопросу финансирования работ на объекте. И только в прошлом году Омску удалось заручиться поддержкой в Москве. Однако, выделенные колоссальные средства, за которые нужно будет отчитываться не только чиновникам, но самому подрядчику, похоже, пока никого не интересуют. Видимо, строительная отрасль насыщена подрядами, либо последствиями госконтрактов.

О продолжении работ на водном объекте негативно высказывался омский эколог Сергей Костраев. Ссылаясь на исследования инженера-гидротехника Василия Фисенко, для высокого уровня воды в Иртыше Костарев предложил «перестать добывать песок и убирать наносы в русле». Эколог считает, строительство гидроузла сыграет плохую шутку со всей экосистемой региона.

- Из-за плотины город лишится водоснабжения на период созревания водохранилища, примерно, на 10-15 лет. На территории города создастся аварийная ситуация из-за изменения русла. Проблемой станет «загнивание» в летнюю межень воды в устье Оми . Нужно будет переносить рассеивающий выпуск с очистных сооружений водоканала, что обойдётся в миллиарды денег, - перечислил Костарев. - Возможны ЧС во время ледохода, так как на гидроузле неизбежно образуются заторы.

Эколог, который не раз поднимал насущные экопроблемы региона, считает, что трата немалых федеральных средств на плотину напрасная.