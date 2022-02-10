Омичам будут автоматически начислять пенсию

Теперь пожилым омичам не нужно выходить из дома Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Совсем скоро омичам не нужно будет ходить в пенсионный фонд, чтобы подать заявку на получение пенсии. Об этом сегодня, 10 февраля, рассказала управляющая Омского отделения пенсионного фонда Ольга Ступичева.

Теперь начисление пенсии будет происходить в автоматическом режиме. То есть, пенсионер, имея СНИЛС, регистрацию на Госсулугах и согласие на то, что его пенсионные права учтены в полном размере, сможет дистанционно оформить социальную выплату.

Будет доступен ещё один способ - беззаявительный. Омичам, подтвердившим свою инвалидность в автоматическом режиме будет начисляться пенсионная выплата. Касаться это будет не только инвалидов, но и 80-летних граждан с пенсией по потери кормильца.