Это не гарантирует нам ничего: Омский врач рассказал, почему у нас не делают тест на Т-клеточный иммунитет к коронавирусу

Возможно, данные по Т-клеточному иммунитету россиян будут собирать позже. Фото: Олег ЗОЛОТО

На фоне растущей заболеваемости коронавирусом в Омской области «КП-Омск» обратилась к заместителю главного врача по медицинской части БУЗОО ГКБ №1 имени Кабанова Вадиму Гершевичу с вопросом о том, важен ли для нас тест на Т-клеточный иммунитет и когда тест может появиться в обиходе.

Если объяснять популярно, то Т-клеточный иммунитет играет важную роль в появлении резистентности организма к той или иной инфекции, к COVID-19 - тоже. Основные задачи Т-клеточного звена опознать и изучить антиген – передать информацию о нем другим звеньям иммунной системы – уничтожить антиген – запомнить его.

- Такой тест, наверное, вряд ли помог бы работе медиков, потому что, даже зная уровень клеточного иммунитета, мы не можем гарантировать, заразится пациент или нет, перенесет он заболевание легко или с осложнениями. Тем более, когда речь идет об омикроне, у которого расширенная симптоматика, - сообщил Гершевич. - Течение ковида все равно будет непрогнозируемое.

Иными словами, человек может перенести инфекционный процесс без развития болезни, уровень антител у него не определяется, но организм приобретает защиту от повторного заражения. Насколько стойкую и долгую – вопрос остается открытым. Однако, недавние, достаточно объемные исследования группы ученых из нескольких стран выявили: образование устойчивого Т-клеточного ответа на SARS-CoV-2 - у большинства пациентов.

До конца данный феномен пока не изучен, но наиболее вероятной является теория о том, что Т-лимфоциты у данных пациентов перекрестно активированы предыдущим воздействием широко циркулирующих «простудных» коронавирусов.