Младенец, избитый отчимом Живодером, начал самостоятельно дышать

Мальчик находился в коме 6 дней. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

9-месячный омич, избитый 3 февраля отчимом, вчера вышел из комы. Мальчик пока начал дышать самостоятельно, но как нанесенная травма отобразится на здоровье малыша дальше, неизвестно даже врачам.

- Он начал сам шевелить ручками и ножками. Сегодня приносила сыну передачу в больницу, купила все, что попросили врачи, - рассказала мать ребенка «Городу 55».

Сама женщина пока не понимает, как и на что жить дальше. Несколько месяцев назад она с тремя детьми и супругом, совершившим преступление, переехала в Омск. После вопиющего случая хозяйка съемного жилья гонит ее из квартиры. И в данный момент она ищет работу.

После случившегося на отчима - Павла Живодера - завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»). Он находится под арестом.