В Омске 7-летний мальчик и молодая женщина выпали из окна

Обстоятельства происшествия с 29-летней женщиной выясняет полиция Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По информации омской полиции, за минувшие сутки сразу два человека пострадали из-за падения из окна. С тяжелыми травмами в ДГКБ-3 госпитализирован 7-летний мальчик. Медики диагностировали у него множественные травмы: открытая черепно-мозговая травма и компрессионный перелом позвонков.

- Школьник находился дома со старшим братом. 17-летний подросток ненадолго отлучился — относил в ремонт планшет - пообещав, что по возвращении они сразу пойдут гулять. Ребенок оделся и отправился на балкон, ждать брата. Приставил к окну стул и стал выглядывать не улицу, но не удержал равновесие и упал, - рассказали КП-Омск в пресс-службе УМВД по Омской области.

Второй случай произошел на улице 10 лет Октября. По информации полиции, около 18.00 9 февраля девушка 1993 года рождения выпала из окна 3-го этажа. С множественными травмами она доставлена в больницу.

В обоих случаях сейчас разбирается полиция. Все обстоятельства и причины буду известны позднее.