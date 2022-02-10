Самый молодой директор школы Омской области Александр Шорин остался без работы

Став директором школы в 22 года, Александр немало удивил многих омичей. Фото: соцсети.

Самый молодой руководитель средней общеобразовательной школы Омского региона Александр Шорин остался без работы по собственной инициативе. Напомним, что в 2020 году 23-летний руководитель Любовской школы Нововаршавского района Омской области стал самым молодым руководителем в системе регионального образования.

На протяжении полутора лет Александр трудился в своей должности в селе, где проживает чуть больше 500 человек. В школе учатся 63 ребёнка, и только до 10-го класса. Не так давно молодой человек покинул образовательное учреждение. Главной причиной ухода он считает сложную ситуацию, которая сложилась в образовании.

- Ушёл из образования я не навсегда. Наверное… Сейчас в образовании требуется достигать все более высоких результатов при тех же, а иногда и при меньших ресурсах, чем раньше. И дело отнюдь не в том, как мы на своём уровне пытаемся этого добиться, а в системности этого явления. Кроме того, у меня были личные причины, - прокомментировал ныне безработный Александр.

Пока он ищет себе работу в административно-хозяйственном направлении. И скучает по детям. - Скучаю. За полтора года все стали как свои, почти как семья. Но, как говорил один персонаж: «Я никогда не говорил, что семьи не распадаются. Вы что, не смотрите сериалы?», - завершил экс-директор.

Отметим, что в своих более ранних интервью Шорин уже отмечал, что современному учителю не хватает терпения, чтобы выдержать работу в школе на протяжении хотя бы нескольких лет.