В Омске работодатели все чаще отправляют сотрудников на «удаленку»

В Омске один из самых высоких показателей «удаленщиков» в стране. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первую неделю февраля сервис SuperJob провел опрос работодателей в Омске о том, сколько сотрудников в различных структурах работает удаленно. Оказалось, что удаленные работники есть сегодня в половине омских компаний, в четырех из десяти - на дому работает более 30% персонала.

Чаще всего дома оставляют работников IT-департаменты, бухгалтерии, отдела продаж и подразделения по работе с персоналом.

Число работодателей, практикующих «удаленку» в Омске в целом по стране сегодня одно из самых высоких (51%). Столько же было в декабре 2020 года.

Еще больше удаленки было только в разгар пандемии в мае 2020 года (59%) компаний. А две недели назад показатель еще не превышал 31%. Увеличивать число удаленных сотрудников в регионе собирается еще 14% работодателей.