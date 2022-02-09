В Омской области начался суд по делу о погроме и краже военного мемориала

В то время, когда к мемориалам люди в своей массе несут только светлые мысли, отец и сын, не раздумывая, сдали его на металлолом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 февраля в Исилькульском городском суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении Виктора и Ивана Калегаевых.

Областная прокуратура обвиняет отца и сына в групповой краже (п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ). Кроме того, Исилькульской межрайонной прокуратурой также заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Согласно материалам дела, в июле 2021 года мужчины совершили настоящий разгром «Мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Памятник расположен в районе, в селе Новорождественка. Стоит отметить, что в небольших населенных пунктах на просторах России такие мемориальные плиты, с перечнем фамилий погибших, - едва ли не главная достопримечательность.

Но патриотические чувства обвиняемых не остановили. В июле 2021 года они цинично разломали и вывезли ограждение мемориала, это 30 металлических решеток и 30 металлических столбиков. Впоследствии декоративное ограждение по частям сдали на металлолом.

Сумма похищенного оценена в 74,8 тыс. рублей. Пока состоялось первое судебное заседание, второе назначено на 16 февраля. Если Исилькульский суд признает близких родственников виновными по части 2 статьи 158 УК РФ, им грозит до 5 лет лишения свободы.

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