Взялась за старое: Омская тиктокерша, поившая в эфире пивом 8-месячного ребенка, снова снимает шокирующие видео

Для популярности в Сети молодые люди вытворяют всякие мерзости. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В конце 2021 года в Омске произошел скандал. Молодая омичка Анастасия Коленцева, мать двоих детей, беременная третьим ребенком, попала в прямой эфир TikTok вместе со своей подругой. Та, в свою очередь, поила 8-месячную дочку пивом и снимала ролик для подписчиков.

При этом женщины курили, матерились, кричали на детей, которые тоже попали в кадр. С фразой из видео о том, что пиво «полезно для почек» омички прославились на всю страну. Объяснить методы своего воспитания их позвали на федеральное телевидение. А после Анастасию привлекли к административной ответственности за невыполнение обязательств по воспитанию детей.

Не прошло и двух месяцев, как разгульные женщины снова взялись за старое. Накануне Сеть облетело провокационное видео. На кадрах женщина в положении гуляет в бане: нетрезвая, она падает на пол.

Дальше в нецензурной форме упрекает одну из подписчиц в скудных денежных переводах. То есть блогерша продолжает свое существование на деньги подписчиков, а значит, это далеко не последний шок-контент на странице тиктокерши. Ведь деньги нужны любой ценой.

- В современном интернет-контенте прослеживается агрессивное поведение. Не только подростки, но и взрослые творят какие-то асоциальные поступки. Сейчас много хайпового контента в доступе, и люди считают, что им такое тоже дозволено. Если раньше были какие-то нормы и ценности, была и неприемлемость такого поведения. Идет некая рационализаия - подмена понятий. Людям кажется, если человек сильный, жестокий, имеет власть любой ценой, то, значит, он уважаемый и имеет авторитет, - проанализировала мотивы поведения блогерш психолог Татьяна Литвиненко.

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