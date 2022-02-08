«Люди психоэмоционально истощаются»: психолог Татьяна Литвиненко разъяснила причины всплеска жестоких преступлений в Омской области

Психологи отмечают, что уровень агрессии стремительно растет Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Конечной точкой терпения органов внутренних дел стал случай в селе Юрьевка Павлоградского района. Когда 14-летняя девочка заказала убийство родителей своему 17-летнему парню. Несовершеннолетним удалось загубить сразу три жизни, в том числе и ребенку-инвалиду. А все из-за истории сельских «Ромео и Джульетты», родители которых были против их дружбы.

После случившегося на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка было принято решение пристальнее следить за досугом школьников, а также работой органов профилактики.

- Контролирующих органов у нас хватает. Это и полиция, и школы, и органы опеки, различные общественные институты. Но, к сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. И это говорит о том, что дело не в количестве надзорных контролирующих органов, а в качестве работы, качестве проведения профилактических мероприятий, - отметил губернатор региона Александр Бурков.

Случившиеся всплески агрессии КП-Омск попросила прокомментировать психолога Татьяну Литвиненко.

Как в компьютерной игре

Словесная потасовка закончилась стрельбой на парковке в центре Омска. Неделей ранее 48-летний омич выстрелил из травматического пистолета в 32-летнего водителя, который «подпер» его машину. Как рассказали КП-Омск в полиции, теперь «снайперу» грозит до 5 лет лишения свободы. К слову, мужчина в 1995 году по законодательству РСФСР уже привлекался за разбой.

Случай неординарный, но, по словам психолога, такие действия говорят об акцентуации характера.

- Акцентуированные личности в принципе склонны к агрессии. Они как раз таки относятся к тем, кто приближен к преступной среде: склонны к каким-то разбоям и асоциальному поведению. В этом случае все просто, - пояснила психолог.

Страдают дети

Более тяжелые случаи агрессии проявляются к несовершеннолетним. Уже двое беспомощных детей в Омской области пострадали от рук взрослых мужчин.

Так, в деревне Кольцово Кормиловского районе 38-летний сожитель матери подозревается в убийстве четырехлетней девочки. Пока мать спала, ребенок попросил мужчину включить мультики, а тот ее задушил. В деталях сейчас разбираются следователи.

Еще одной каплей нетерпимости поведения стало издевательство 32-летнего жителя Омска над девятимесячным малышом. Пока региональный следком ведет расследование, а любовник матери находится за решеткой, малыш в тяжелом состоянии находится под наблюдением врачей.

Самое интересное, что все эти дети не являлись родными для подозреваемых в преступлениях. Мужчины вошли в семью, заранее зная, что там уже есть дети. Но как оказалось, этому есть объяснение. По словам психолога Татьяны Литвиненко, в первую очередь, мужчина приходит к женщине. Ребенок по-началу не является объектом внимания. Но когда он начинает доставлять неудобства новому члену семьи, тогда и возникают конфликты.

- В редких случая, когда сходятся мужчина и женщина, он принимает детей как своих родных. В основном, все происходит так, что ребенок становится ненужным даже собственной матери, которая потакает своему сожителю. И тогда, такое отношение формирует неустойчивую психику малыша, которая во взрослом возрасте может дать о себе знать, - рассказывает психолог.

Девиантное поведение

Все эти истории можно объединить в одну: пострадали невинные люди. Как говорят психологи, скрытая агрессия в момент достижения точки кипения дала о себе знать. На это могли повлиять несколько факторов, в том числе стрессовая среда.

- Люди становятся более уязвимыми в стрессовой среде, они психоэмоциональное истощаются, становятся неуравновешенными, возбудимыми, импульсивными. И от этого уровень агрессии растет, - объясняет специалист. – Также перенасыщенность информационного поля, которое наполнено жестокостью, агрессией и откровенными видео. Здесь особенно уязвимы молодые люди. Считаю, что идет выхолащивание ценностей новыми нравственными формами. Поэтому становится такое деструктивное девиантное поведение. И оно входит, к сожалению, в норму. Вседозволенность порождает безнаказанность.