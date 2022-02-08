Жилые дома в городке Нефтяников в Омске топит кипятком

Аварию устраняют до сих пор. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Сегодня в семь утра жители омского городка Нефтяников, проживающие в многоквартирных домах в створе улиц Энергетиков, 22 Апреля, Энтузиастов, обнаружили под окнами разливы с кипятком.

Как видно из видео, дворовые дороги, стоянки, пешеходные тропинки оказались под толщей воды - не пройти, не проехать. Как выяснили «КП-Омск», близ дома Энергетиков, 63А, где пролегает труба с горячей водой, произошел порыв. Из-за аварии под водой оказалась почти вся близ лежащая территория.

Труба находится в ведении муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания». Предполагаем, что неприятность случилась из-за изрядно изношенных коммуникаций. В данный момент на участке ведутся ремонтные работы. Сам порыв сотрудники компании обещают устранить в полдень. Будут ли откачивать убежавшую воду, которая доставляет немало неудобств, а впоследствии превратит дворы в настоящий каток, пока неизвестно.

- Сегодня в 5:30 поступила заявка с сообщением о выходе горячей воды из грунта. Было определено предположительное место выхода воды. Поврежденный участок трубопровода был отключен, начаты работы по откачке воды. На данный момент все подготовительные работы выполнены, проводится замена участка трубы. После будут выполнены работы по благоустройству, - и.о. заместителя руководителя по технической политике - главного инженера МП «Тепловая компания» Дмитрий Смоленко.

В данный момент без отопления стоят дома по улице Энергетиков, 63Б и 63В. Пустить тепло должны к обеду.