Омский регоператор по вывозу мусора из-за жалобы Путину терпит убытки 1,2 млрд рублей

Такое ощущение, что в дрязгах между регоператором и жителями мы проведем еще не один десяток лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно три года назад в Омской области начали реализацию мусорной реформы и, несмотря на солидный срок, договориться между собой трем сторонам процесса – жителям, исполнителю и контролирующим процесс властям – становится все сложнее. Так в конце прошлой рабочей недели представители реоператора, ООО «Магнит», занимающейся весь период вывозом и сортировкой мусора, заявили о немалом убытке по итогам 2021 года.

Коммерсанты говорят, что не досчитались 1,2 млрд рублей. Как напомнил директор компании Карен Егоян, это связано со снижением тарифа в апреле 2019 года. Тогда житель Кировского округа в ходе конференции с президентом в прямом эфире на всю страну пожаловался на слишком большую сумму квитанции за вывоз мусора. И колесо закрутилось.

Слишком дорогая ошибочка

- 133 рубля был тариф в апреле 2019 года, в августе он стал 67 рублей. При этом затраты регоператора остались прежними. Все дружно сходили в суд: регоператор, РЭК, УФАС. Было три инстанции. Доходили до Верховного суда. Суд доказал, что тариф был не обоснован. Подобные шаги ведут к тому, что затраты все равно лягут на плечи жителей. Тот миллиард, про который мы говорим, он никуда не исчезнет, он снова перекладывается в новый тариф. То есть, мы сейчас все вместе расплачиваемся за ошибки 2019 года, - пояснил Егоян.

Печальная история также происходит с зарплатами сортировщиков. Как отметил Егоян, специалисты РЭК посчитали, что такие сотрудники «Магнита» могут получать не более 17 тысяч рублей в месяц, заложили именно такой объем расходов. На деле же никто не соглашается выполнять грузную, но столь нужную работу, меньше, чем за 27 тысяч рублей. Разница уходит в издержки, следом – в убыток, и – прямиком в квитанции жителей!

Средняя зарплата сортировщика – 27 тысяч рублей в месяц. Фото: Андрей АБРАМОВ

Работа начистоту

Споры с РЭК при утверждении тарифа, «ошибки прошлого» и настоящего негативно сказываются на финансовом состоянии и компании, и омичей. Искать выход к чистому будущему регоператор предлагает все же совместными усилиями. Гарантировать свою максимальную прозрачность и честность расчетов, а также сверять действия со здравой логикой здесь отныне обещают через вновь учрежденный общественный совет.

При каждом поставщике коммунальных ресурсов и каждой управляющей компании должен работать общественный совет. Этого требует федеральное законодательство. Об этом также 4 февраля сообщил известный омский общественник Александр Лихачев. И тут же был избран председателем такого совета при региональном операторе по обращению с ТКО.

Работавший на протяжении всех трех лет советником генерального директора ООО «Магнит», Лихачев собрал в этот совет три десятка управляющих компаний, представителей КТОСов, старших по домам, членов экологических организаций и инициативных жителей. И пообещал омичам, что вопросы «мусорной реформы» станут прозрачнее.

- В Омске очень низкая доля коммунальных компаний, в которых бы имелись общественные советы. Только «Водоканал» похвастаться таким может, - отметил сам общественник.

Теперь каждый понедельник в офисе регоператора Александр Лихачев лично готов принимать предложения от населения по обращению с мусором. А еще несколько раз в год – проводить экологические субботники и рейды по незаконным свалкам, отчитываться перед населением – ежеквартально.

Цена вопроса

Около 200 рублей – именно такую сумму хотел бы видеть регоператор в квитанциях омичей. Но по оценке гендиректора компании, поднять стоимость коммунальной услуги за вывоз мусора до этого уровня пока невозможно.

- Реальный тариф намного выше действующего, и он зависит еще от муниципальных районов. В квитанциях мы видим от 102 рубля. Остальное доплачивает региональный бюджет. Если включить в квитанцию все затраты, сумма тарифа на каждого жильца вырастет до 200 рублей в месяц. Мы понимаем, что это невозможно, и даже пока не претендуем, - скромничал Егоян.

Недостижимый идеал

Этапы мусорной реформы тоже идут с пробуксовкой. Напомним, что в прошлом году было решено переводить омичей на раздельный сбор мусора. Этот вопрос продвигается еле как. Сбор, согласно документам, официально внедрили на территории Омской области с 1 декабря 2021 года. Но, как пояснил Карен Егоян, только на 10% оборудованных площадок для ТКО жители добросовестно выбрасывают сухую фракцию в желтый контейнер.

- На 90% площадок в желтом баке наблюдается то же самое, что и в зеленом. Но это не вина потребителя. Он просто не проинформирован, что это за желтый контейнер. И еще одной причиной является нехватка баков. Если раньше стояло два зеленых контейнера, то теперь зеленый остался один. Поэтому в желтом баке то же самое, за желтым баком то же самое, что и перед ним, - шутит управленец.

К слову, вопрос установок контейнеров в частном секторе лежит на городской администрации. Закупку и установку соответствующих баков в многоквартирных домах, за которые отвечают ТСЖ или управляющие компании, должны курировать сами домоуправители.

Выходит, что в общей массе шаги, которые предпринимаются в рамках мусорной реформы, и многие революционные для нас решения по сбору и сортировке мусора оказываются в тупике. Среди них – проблемы с нехваткой санкционированных свалок, воровством контейнеров, а также юрлиц, которые и спустя три года игнорируют заключение договоров на цивилизованный вывоз мусора. Но все это лишь малая капля в огромном море проделанной работы, считает чиновник-реформатор, замминистра экологии региона Александр Сюрдюков.

Среди положительных моментов он отметил более двух миллиардов рублей сторонних инвестиций, 1000 новых рабочих мест в самой компании, отсутствие «мусорных воин».

- У нас нет мусорных войн как в других регионах. Поверьте мне, как человеку, который на федеральном уровне занимался запуском этой реформы. Многие говорят, что раньше было лучше, проще, когда тариф был «нулевой». Мы говорим о становлении отрасли обращения с ТКО, рост болезненный, но она создаётся с нуля, отношения постепенно приходят в удобоваримый вид. Регоператор несёт имиджевые, репутационные риски, но в конечном итоге делает доброе дело, - ратовал куратор инноваций.

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