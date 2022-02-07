«Магнит» пытались уличить в недобросовестной конкуренции 22 раза

Омичи сами демонстрируют на редкость вандальное отношение к реформе. За три года в регионе сожжерно и украдено свыше 470 контейнеров для сбора ТКО. Фото: Андрей АБРАМОВ

Напомним, что начиная с января 20221 года, в ФАС России поступил не один десяток жалоб на аукционную деятельность ООО «Магнит». Регоператора обвиняли в том, что он намеренно формировал конкурсную документацию таким образом, чтобы условия договоров были неисполнимы и экономически невыгодны для потенциальных участников. В этих аукционах приняли участие компании, претендовавшие на транспортировку мусора – ЗАО «Экос», ООО «Техпром», АО «Полигон».

Затем омская компания «Полигон», проигравшая торги и не нашедшая поддержки на региональном уровне, пожаловалась в Москву на ограничение конкуренции при проведении торгов по определению компании по вывозу мусора. Пока жалобы остались без рассмотрения.

Омский регоператор, комментируя исход дел, назвал их провокативными. Компания жалобщика, как считает ответчик, вообще не имела права заявляться на торги. У «Полигона» нет элементарной лицензии на выполнение работ.

- «Полигон» не могло быть в принципе, потенциальным участником данных торгов. Но они подали жалобы, тем самым запустив процесс разбирательств. 22 их жалобы были рассмотрены здесь, в омском УФАС, и были оставлены без рассмотрения, потому что никаких прав не нарушено. Одна жалоба рассматривается в Москве. Свою позицию мы уже официально ФАС предоставили, - пояснил Карен Егоян.