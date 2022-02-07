В Омске из-за драки с буйным пассажиром водитель такси влетел под мусоровоз

По пассажира нашли любопытный «набор наркомана» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажир такси буквально набросился на водителя во время поездки по улице Орджоникидзе. Мужчина попытался выхватить руль у таксиста, однако спустя пару секунд машина влетела в мусоровоз.

Видео инцидента уже разместили в социальных сетях. Потасовка двух мужчин из салона перешла на проезжую часть. Очевидцы успели заснять драку продолжившуюся прямо на дороге.

- У водителя на «Ладе Гранте» сидел пассажир 1997 года рождения. Во время движения возник конфликт, пассажир схватился за руль и спровоцировал ДТП. В отношении пассажира возбудили административно дело по части 1 статьи 12.29 КоАП нарушение правил дорожного движения пассажиром, - прокомментировали КП-Омск в Госавтоинспекции.

КП-Омск удалось связаться с женой водителя такси Екатериной, она рассказала, что муж в ходе инцидента не пострадал. Единственное, ему не повезло с клиентом.

- Его досмотрел на месте, нашли шприцы использованные и банки для курение. И отпустили, - рассказала собеседница.

К слову, у первого видео из салона автомобиля отсутствует звук, поэтому мотивы инцидента пока неизвестны. Все обстоятельства дела будет выяснять полиция.