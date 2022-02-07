Десятка крупнейших омских заводов заплатила треть всех налогов области

Всего за год регион сумел собрать свыше 60 млрд рублей в виде налогов и сборов. Фото: Аэрокадр-Омск.

УФНС России по Омской области сообщает, что за 2021 год десять крупнейших налогоплательщиков региона направили в областной бюджет 20,4 млрд рублей налогов и сборов. Эта сумма составляет треть от общей доли поступлений налогоплательщиков региона, а если точнее - 31,6%.

Самые весомые поступления в омский областной бюджет за 9 месяцев 2021 года пришли от АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС», АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», ПАО Сбербанк, ООО «Омский завод полипропилена», АО «Территориальная генерирующая компания №11», ОАО «Российские железные дороги», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Центральное конструкторское бюро автоматики», ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», АО «Транснефть - Западная Сибирь».