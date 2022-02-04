Омский политолог считает, что чиновников нужно оценивать по обратной связи

Политолог Иван Жуков. Соцсети спикера.

Накануне «КП-Омск» сообщали о том, что первые лица региона взялись за оценку эффективности своих подчиненных. Омский мэр Сергей Шелест первым делом перераспределил полномочия между своими замами, а губернатор региона Александр Бурков два дня назад подписал приказ о дополнительном премировании государственных служащих.

Проблема повышения эффективности работы чиновников не нова. За ответами, помогут ли такие меры, «КП-Омск» обратились к омскому политологу Ивану Жукову.

- Иван, как правильно оценить эффективность рядовых чиновников, понять, добросовестно или нет они выполняют свои обязанности?

- Разработка систем оценки эффективности государственных и муниципальных ведомств – очень интересная задача, которая до сих пор, по объективным причинам, все еще далека от решения.

Если первых лиц обычно оценивают по комплексным, интегральным показателям, то со средним звеном попроще – они выполняют конкретные текущие задачи. По количественным параметрам их и оценивают.

Для оценки добросовестности чиновников уместно использовать обратную связь. Последние события, например, в Приморском крае показывают, что вороватого муниципала легко с её помощью «прищучить».

- Последние действия омского мэра и губернатора вы расцениваете как реальный, эффективный шаг, или заявление на публику?

-Дополнительные выплаты, если они не в виде компенсации, считаю наименее эффективным способом. А в виде приза (гранта, премии) – лучшим.Это давнишняя практика. Она применяется к регионам, например. И я рад, что руководство Омской области и Омска, пусть и с задержкой в несколько лет, изобрели сей велосипед.

Здесь важно понять, что любая система оценки должна какое-то время поработать. Понять её эффективность и изъяны можно через год-полтора. Тогда можно будет оценить, реальна ли она, или это очередной громкий лозунг – типа «кадрового резерва».

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