В Омске возле детского сада на улице Багратиона найдена убитая собака

Несмотря а всю грозную принадлежность собаки к «бойцовским» породам, Белла выглядит очень добродушным псом. Фото: группа ВК Инцидент Омск

Омская полиция сообщила об очередном вопиющем случае насильственной смерти животного. В районе детского сада на улице Багратиона найдено тело собаки.

Информация о пропаже стаффордширского терьера Беллы появилась сегодня, 4 февраля, ночью в соцсетях. Известно, что собака сбежала с передержки в районе улицы 30-ая Северная. Волонтеры объявили поиск очевидцев.

Как рассказала КП-Омск автор поста, виновник смерти пса уже найден. Оказалось, собака выбежала на дорогу и попала под колеса машины. Девушка-водитель сама вышла на связь с пострадавшей стороной.

- Ее сбили, собака сумела уползти с дороги, об этом говорит и девушка, которая это сделала. Мы сегодня пойдем в полицию договариваться о том, что мы не имеем претензий друг другу. Если нужно, мы оплатим ей ущерб, причиненный машине. Я к ней претензий никаких не имею, потому что от этого никто не застрахован, - рассказала Ксения.

Из положительного в этой истории лишь одно: собака не подвергалась насильственной смерти. Как это было полгода назад. Тогда в Чкаловском поселке породистого щенка-далматинца мужчина выкинул с балкона 3-го этажа. Из-за причиненных увечий, пса пришлось усыпить. Тогда полиция и прокуратура долго разбирались в деталях происшествия. Однако в конце декабря суд вынес беспрецедентный приговор: впервые за 10 лет убийце собаки дали уголовный срок с пребыванием в колонии строгого режима.