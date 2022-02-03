Изъяли документы и электронные носители: В омском минстрое прошли обыски подозреваемого во взятке Владимира Сычева

Обыски также прошли по месту жительства подозреваемых. Фото: стоп-кадр УФСБ по Омской области

На кадрах видео, которое попало в распоряжение «КП-Омск», здание омского минстроя. Далее, кабинет заместителя министра Владимира Сычева. Здесь, в присутствии понятых, силовики изучают документы, а также содержимое файлов компьютера. Сам подозреваемый тоже присутствует на видео, он сидит за столом в спортивном костюме, в камеру на смотрит.

Напомним, 3 февраля, следственный комитет РФ по Омской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя министра строительства Владимира Сычева и руководителя коммерческой организации за взятку в особо крупном размере – 1,5 млн рублей.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, им инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).