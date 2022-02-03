Мэр Омска и губернатор региона взялись за показатели эффективности чиновников

Как оценивать KPI чиновников, мало кто понимает. Возможно, Шелест, руководивший ресурсной компанией, найдет рациональный подход. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

2 февраля, по инициативе омского мэра Сергея Шелеста, который руководит городом немногим меньше месяца, в структуре административного аппарата произошли изменения. Напомним, что раньше, в ходе собеседования на высокий пост, Сергей Николаевич заявлял, что первым делом оптимизирует работу кадров, а затем введет шкалу эффективности чиновников.

Первый за мэром

Если кратко, то пока аппарат мэрии остается в прежнем количественном составе – мэр и шесть его заместителей. Пока градоначальник внес корректировки в перераспределение и прежде существующих полномочий.

Так за первым заместителем мэра Евгением Фоминым был закреплен контроль деятельности всех функций окружных администраций, кроме направления жилищной политики. Также за ним замом останется кураторство департамента городского хозяйства.

- Именно он, в первую очередь, будет отвечать за каждодневное обеспечение жизнедеятельности всего города, - пояснил свой замысел градоначальник. – Это и уборка, и благоустройство, и взаимодействие с УК и ресурсными компаниями, ремонт дорог и многое другое.

В своем решении Шелест надеется на то, что опытный хозяйственник Фомин сумеет найти и внедрить единый подход к проблемам обустройства и ремонта во всех округах, потому как раньше главы окружных администраций решали однотипные вопросы каждый по-своему, это зачастую мешало процессу.

ТОП из семи управленцев

Глава города особо подчеркнул, что в мэрии будет сформирован единый блок по управлению землей, имуществом и градостроительной сферой. Он будет состоять из департаментов имущественных отношений и архитектуры и градостроительства. Ответственность за него ляжет на еще одного заместителя градоначальника. Столь важные направления возьмет под кураторство вновь назначенный зам Кирилл Брюхов, который до 2019 года строил карьеру в Екатеринбурге.

Другой назначенный зам мэра – Анастасия Терпугова – возьмет на себя контроль за департаментами образования, культуры, дел молодежи, физкультуры и спорта, а также социальные вопросы.

Имена еще трех заместителей остаются пока загадкой. Известно только, что четвертому заместителю будут подчиняться департамент городской экономической политики, департамент финансов и контрактной системы. Пятому – департаменты архитектуры и градостроительства, а также жилищной политики. Шестому – дептранс, общественная безопасность, управление делами.

Мэр подчеркнул, что кардинальные перестановки позволят оперативно решать целый пласт насущных вопросов, с которыми обращаются как жители, так и представители бизнеса, в том числе потенциальные инвесторы. Сам же Сергей Николаевич станет контролировать финансы (управление финансового контроля теперь подчиняется ему напрямую).

Свой кадровый подход Сергей шелест прокомментировал так: «Хочу, чтобы горадминистрация предоставляла каждому жителю Омска, предприятию, организации по-настоящему качественную муниципальную услугу, с минимумом бюрократических издержек. Параллельно буду повышать ответственность команды за достижение поставленных целей. Во главу угла ставлю не процесс, а результат».

Премия за «добросовестность»

Интернет-портал правовой информации сообщил о новом официальном решении губернатора Омской области Александра Буркова от 2 февраля 2022 года.

Согласно документу, омские чиновники и госслужащие будут получать еще больше. Правда не все, а особо отличившиеся. Таким единоразово заплатят премию в размере оклада. Претендовать не денежное вознаграждение смогут только те, кто проработал в госструктурах свыше пяти лет подряд, из них - три года в Омске.

Напомним, что по аналогии с этого года начнут поощрять и федеральных чиновников. Закон уже принят. Если до 1 января 2022-го их можно было премировать за выполнение отдельных заданий, отличающихся особой сложностью и важностью. То теперь принято поощрять просто «добросовестное исполнение должностных обязанностей». То есть за работу, за которую они уже получают зарплату, чиновникам будет положена еще и премия.

Что касается омских сотрудников госслужбы, то во втором полугодии 2021 года выплаты составили всего 1,2 млрд рублей. Средняя зарплата составила свыше 55 тысяч рублей.

Мнение

Омский бизнесмен Виктор Шкуренко считает введение показателей эффективности для чиновников правильным шагом.

- В бизнесе оценить эффективность сотрудника, конечно, намного проще. Есть конкретные показатели – увеличение выручки, увеличение прибыли, количество чеков и т.д. Разумеется, для своих топ-менеджеров мы выставляем эти KPI, в 95% случаев – это отличная мотивация. В госработе тоже должны быть какие-то KPI, и привязываться к таким показателям – это нормально, - рассказал бизнесмен.