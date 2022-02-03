В Омске по подозрению в получении взятки в размере 1,5 млн рублей задержан заместитель министра строительства

У фигурантов уголовного дела прошли обыски Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Следственный комитет РФ по Омской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении омского чиновника и руководителя коммерческой организации.

Известно, что заместитель министра строительства подозревается в получении взятки в размере 1,5 млн рублей. А руководитель коммерческой структуры в даче взятки.

- По версии следствия, заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычев получил от руководителя коммерческой организаций взятку в особо крупном размере в сумме свыше 1,5 миллионов рублей за покровительство деятельности коммерческой организации, - рассказали в СК РФ по Омской области.

Как отмечают в следкоме, сейчас оба подозреваемых задержаны, по месту их работы и жительства прошли обыски.

Напомним, что в декабре «Коммерческие вести» сообщили о том, что Сычеву предъявлено обвинение в халатности. В региональном минстрое тогда заявили, что информация ложная, а редакции даже пришлось публично извиняться перед чиновником «за недостоверную информацию».