38-летняя омичка с диагнозом рак родила третьего ребенка

Семья Хохловых на выписке из роддома. Фото: Наталья Хохлова

Самые счастливые минуты материнства – это когда ты впервые берешь на руки своего кроху. Такого маленького и до боли родного. Так было и в семье Натальи Хохловой. Трижды мама. Сейчас у нее есть два богатыря-помощника: семилетней Платон и пятилетний Даниил. А полгода назад в свои 38 лет Наталья родила дочку Миланию.

Кажется, обычная история счастливой семьи. Но у Натальи онкология. Врачи и меланома перечеркнули мечту о материнстве навсегда. Правда, одиннадцать лет назад появился светлый лучик надежды.

Шаг в неизвестность

После операций и химиотерапии, как и все пациенты с онкозаболеванием, Наталье назначили курс иммунной терапии. Женщина признается, иммуномодулирующие уколы и лекарства каждый раз буквально забирали частичку жизни. Но в один прекрасный момент она услышала про омского иммунолога Игоря Богдашина и сделала выбор в его пользу.

- Я отказалась от классической иммунотерапии и перешла на его методику. Его противораковая вакцина позволила мне жить свободно. Правда, все мои родственники были не очень рады, так как всё это тогда было не проверенно, и «куда ты вообще идешь, лечись как все». Но я решила довериться доктору, - рассказывает собеседница.

Через год после перехода на новую методику лечения Наталья забеременела. Для этого ей не потребовалось ЭКО, сама беременность протекала хорошо. Единственной проблемой были постоянные переживания и страхи врачей-гинекологов. История повторилась через два года. Тогда на свет появился второй сын.

Мама с двумя сыновьями

Очень хотела ребенка

- Пришла молодая девушка после лечения рецидива меланомы. Мы понимаем, что рецидив меланомы не очень хорошая перспектива. Она изъявила желание просто корректировать иммунную систему и за счет этого достичь желаемого результата. На тот момент Наталья вышла замуж и очень хотела ребенка, - именно так вспоминает первую встречу со своей пациенткой врач-иммунолог Игорь Богдашин.

На тот момент у иммунолога была совместная работа с НИИ «Онкология». Благодаря этим разработкам и собственной методике лечения врачу удалось вдохнуть жизнь в молодую пациентку. Правда врач скромничает, говорит, здесь больше заслуга самой Натальи. Ведь только благодаря вере в себя ей удалось не только остановить прогрессирование болезни, но и, вопреки всем прогнозам, родить здоровых детей.

Богдашин поясняет, процесс деторождения у раковых больных до сих пор не исследован до конца. Планируя ребенка, такие пациенты рискуют, в первую очередь, своей жизнью. Так как считается, что беременность стимулирует раковое заболевание.

Бесстрашный врач-иммунолог

В беседе с корреспондентом КП-Омск Богдашин признался, что тогда взял на себя двойную ответственность: за жизнь матери и будущего ребенка. Но какого-то страха и неведения у него не было, так как с диагнозом рак он знаком не понаслышке.

- Я сам окнопациент, примерно с тем же сроком. У меня 13 лет опыта онкобольного. За эти годы у меня родилось двое детей. Дочка - через месяц после операции, а вот младшему ребенку шесть лет. Поэтому я спокойно отношусь, - заключил врач.

Наверное, поэтому к Богдашину так привязаны пациенты. Ведь понять больного он может фактически без слов. Игорь Викторович титулованный врач-иммунолог, но помимо медицинской помощи еще является представителем ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» в Западно-Сибирском округе. Пару лет назад он получил премию в номинации «Жемчужины профессии», а совсем скоро его подопечная Наталья Хохлова поедет в Москву. Ее история признана лучшей, по мнению народного жюри.

Снова мама в 38

Полгода назад в семье Хохловых появилась маленькая Мила. Долгожданная дочка стала настоящим подарком для семьи. Как рассказывает Наталья, в свои 38 лет ни на миг не задумалась, когда узнала что беременна. Она точно знала, что гинекологи, как всегда, будут против, зато врач, который подарил ей надежду на полноценную жизнь, точно поддержит.

- Прекрасно себя чувствую, я ни на миг не пожалела, что сделала такой выбор. Он и доктор, и наставник. Благодаря ему я зажила той жизнь, которая ценна для меня, - с трепетом в голосе рассказывает Наталья.

Дети, которых родила Наталья, абсолютно здоровы и не имеют отклонений. Болеют, как и все: ОРВИ и традиционные детские болячки. Онкология не передалась никому. Сама она продолжает наблюдаться у медиков. На протяжении всей жизни нашей героине необходимо следить за состоянием своего здоровья. Но при этом, она давно забыла про «больнючие» уколы и горы таблеток на столе.

- Диагноз рак даже для женщины не приговор. Она может родить. И если поставили диагноз рак – это не значит, что нужно поставить крест на своей жизни. И когда у нас женщины боятся третьего рожать, я всегда привожу в пример Наталью: женщина после ракового диагноза рожает троих, - с гордостью заключил врач-иммунолог.