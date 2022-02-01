В омский аэропорт прибыл первый базовый лайнер Red Wings

В омский аэропорт имени Д.М. Карбышева поступил для базирования первый самолёт авиакомпании Red Wings. 31 января лайнер выполнил свой первый рейс, приземлившись в Омске.

В пресс-службе авиагавани сообщили, что базовый лайнер для аэропорта Омска – это один из новых «Суперджетов», переданных Red Wings летом 2021 года. Регистрационный номер SSJ 100 – RA-89155. Новый авиалайнер рассчитан на сотню пассажиров, компоновка кресел – пять в ряд.

В настоящее время Red Wings выполняет полёты из Омска в ряд городов: Махачкалу, Уфу, Мирный, Казань, Улан-Удэ, Екатеринбург, Новокузнецк. Все направления субсидируются из федерального и регионального бюджета. Это означает, что жители Сибири могут летать в данные города напрямую, минуя другие авиахабы, и по специально установленному тарифу.

Директор Омского филиала АК "Red Wings" и Дмитрий Храпко начальник инженерно-авиационной службы Омского аэропорта ответили на вопросы журналистов

По словам директора Омского филиала АК "Red Wings" Виктора Титарева, пока все направления проходят в тестовом режиме. В дальнейшем возможны изменения в расписании и частоте полетов. По планам авиакомпании, на территории омского аэропорта к концу года будет базироваться два воздушных судна SSJ 100. В компании также планируют набрать пять экипажей, это около 20 сотрудников, для постоянной работы. Все сотрудники компании должны иметь прописку Омского региона.

В аэропорту имени Карбышева пояснили, что в данный момент техперсонал авиагавани прошел первый этап сертификации на пути создания собственной технической службы. Такая необходима для постоянного обслуживания лайнеров.

Напомним, что осенью 2021 года губернатор Омской области Александр Бурков, директор Омского филиала АК "Red Wings" Виктор Титарев и генеральный директор омского аэропорта Олег Селиверстов подписали соглашение о развитии авиационного сообщения на базе аэропорта. Оно подразумевает развитие маршрутной сети, а также создание базы авиакомпании на территории местной авиагавани.

МНЕНИЕ

- Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счет лайнеров отечественного производства. По данным опроса ВЦИОМа, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы, и именно SSJ-100 с его характеристиками может закрыть эту потребность, - ранее заявлял глава Минпроторга Денис Мантуров летом 2021 года.

По данным ведомства, летом российские авиакомпании, в их числе Red Wings разместили заказы на сотню таких воздушных судов.

Фото материалы предоставлены пресс- службой Омский аэропорт