Европейский циклон принес в Омскую область потепление до -3 градусов

Теплая погода в регионе ожидается на протяжении всей рабочей недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни Омская область будет находиться в поле повышенного атмосферного давления с преобладанием юго-западного ветра. Это принесет на территории региона осадки в виде снега. Об этом сегодня, 1 февраля, КП-Омск сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко.

Теплые воздушные потоки принесут заметное потепление. Сегодня синоптики прогнозируют до -3…-8°С, за исключением северо-западных районов области. Там пока будет прохладно.

- Прохождение теплого атмосферного фронта связано с активным циклоном на европейской части России. Это способствовало повышению ночной температуры воздуха по южной половине области до -5…-11°С. В то время, как север области оставался в более холодной воздушной массе, где температура воздуха составила -15…-24°С, - пояснила специалист.

А уже завтра, 2 февраля, по области ночью ожидаются туман и изморозь. Температурный фон сохранится контрастным. Ночью -7…-12°С, при прояснении -15…20°С. В дневные часы столбик термометра поднимется до -2…-7°С.

В самом городе Омске существенных осадков не ожидается. Ночью -11…-14°С. Днем -4…-6°С

В четверг, 3 февраля, местами пройдет небольшой снег. Температура ночью составит -7…-12°С, при прояснении до -17°С, днем -3…-8°С.