Волонтеров на чемпионат мира по хоккею среди юниоров в Омске набирают до 1 июля

Сбор заявок продлится еще несколько месяцев. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске продолжается отбор волонтеров, которые будут помогать в проведении первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет. Напомним, что матчи МЧМ-2023 будут проходить в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Заявочная кампания стартовала 30 сентября прошлого года и продлится до 1 июля.

Чтобы стать добровольцем первенства, достаточно заполнить заявку на сайте dobro.ru. На данный момент от кандидатов принято 647 заявок и среди них не только россияне – есть желающие из Латвии, Таджикистана, Германии, Венгрии, Ирака.

Штаб по подготовке волонтеров на первенство будет расположен в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта. Помогать в организации мирового первенства в Омске будет более 450 добровольцев по 15-ти функциональным направлениям. Вуз имеет богатый опыт по подготовке волонтеров к соревнованиям самого высокого уровня. Так, добровольцы университета были задействованы на Олимпийских играх в Сочи, Универсиадах в Казани и Красноярске и на других всероссийских и региональных форумах.

Для работы на первенстве мира в 2-х регионах будет задействовано более тысячи добровольцев.