В Омском регионе подвели итоги нарушений ограничений по COVID-19 за неделю

Омичей обязали носить маски до конца февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном правительстве подвели итоги соблюдения ограничительных мер. С 24 по 30 января проверено более 800 автотранспортных средств и составлен 146 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении 10 водителей и 136 граждан за отказ от использования масок. Всего с начала года возбуждено более 400 протоколов в отношении нарушителей «масочного» режима в общественном транспорте.

При проверке более 1200 объектов торговли и общепита выявлено 139 нарушений санитарно-эпидемиологических мер. С начала 2022 года выявлено более 600 нарушений, большая часть из которых приходится на муниципальные районы области.

Напомним, за весь период режима повышенной готовности за нарушения ограничительных мер наложено штрафов на сумму более 58 миллионов рублей. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 28 февраля 2022 года.