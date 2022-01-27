В Омской области от коронавируса готовы вакцинировать подростков

Прививка для детей – это возможность, а не повинность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На неделе омский минздрав сообщил о поступлении в Омскую область первой партии вакцины «Спутник-М», которой планируют прививать подростков. Несмотря на то, что в партии числится всего 1200 доз, паническая реакция не замедлила: в соцсетях родители вовсю муссируют вопрос о том, что в школы начнут пускать детей только по QR-коду. Пока вакцинация несовершеннолетних проводится на добровольной основе и с согласия родителей.

Зачем детей вакцинировать?

- Вакцинация среди подростков поможет избежать всплеска заболеваемости омикрон-штаммом. Согласно официальной статистике, именно этим штаммом в 2,5 раза дети заболевают чаще, чем взрослые. Нередко – с осложнениями, чего не было при прежних штаммах коронавируса. Детей нужно прививать, чтобы снизить как их собственные риски заболевания, так и риски тех, кто с ними контактирует.

В каком возрасте несовершеннолетним делают прививку от коронавируса?

- Минздрав РФ рекомендует проводить вакцинацию детям и подросткам от 12 до 17 лет.

Чем детская вакцина отличается от взрослой?

- «Спутник V» для взрослых и «Спутик-М» для подростков идентичны. Только в «детской» действующего вещества в пять раз меньше. Ученые уже провели ряд клинических испытаний, которые доказали эффективный иммунный ответ на вакцинацию у детей.

Как проводится вакцинация детям?

По аналогии со взрослой прививкой – вакцинация проходит в два этапа с интервалом 21 день.

Где вакцинируют?

- Только в прививочных кабинетах поликлиник и больниц.

Могут ли вакцину сделать в школе и без разрешения родителей?

- Нет, прививку делают только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя. С одной оговоркой: подростки старше 15-ти лет могут самостоятельно принять такое решение. Но делать вакцину такому ребенку будут все равно только в присутствии одного из родителей. Детская вакцинация – это возможность, а не повинность.

Компетентно:

- В самом начале пандемии мы много говорили о том, что новый коронавирус «щадит детей», сравнивая их с пожилыми людьми и пациентами из групп риска. С тех пор вирус многократно мутировал, доля детей с тяжелым течением болезни стала выше в разы, чего не было при первых двух штаммах. И хотя мы до сих пор имеем несопоставимо более высокие цифры тяжелого течения, осложнений и смерти у пожилых пациентов, это совсем не значит, что дети не могут заболеть тяжело, - пояснил заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО ГКБ №1 Вадим Гершевич.