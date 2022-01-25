В Омске «омикрон» разгуляется за неделю

Врачи региона готовятся к битве с очередным штаммом коронавируса. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

23 января в Омской области зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом за сутки – 598 человек. В кратчайшие сроки, даже раньше намеченных, в регион врывается омикрон.

Школы закрывают, но из-за ОРВИ

Уже несколько школ в Омске перевели на дистанционное обучение – речь о средних школах № 75 и №82. Отдельные классы были закрыты в школах №№ 12, 32, 112.

Департамент образования мэрии Омска подтвердил информацию о закрытии двух школ, назвав ОРВИ — основной причиной перевода на дистант образовательных учреждений.

- Из 5272 классов в городских школах и из 2071 группы в детских садах по причине карантина по ОРВИ закрыто 1,3% от общего количества групп и 1,59% от общего количества классов. На карантин по коронавирусной инфекции закрыто 1,06% от общего количества классов и 0,34% от общего количества групп, - уточнили в ведомстве 24 января.

- Если смотреть на то, что происходит у наших коллег сейчас на Западе, то в Омской области черед полторы недели будет уже очень жарко, мы увидим высокую нагрузку на учреждения здравоохранения, - прокомментировал заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО ГКБ №1 имени Кабанова Вадим Гершевич.

Вирус или ослабнет, или окрепнет?

Врач признается, что круг симптомов и проявления постковидного синдрома – настолько разнообразны, что делать точных предсказаний, как именно будет проявляться симптоматика, не стоит. Все индивидуально.

- В нашем регионе, как и стране в целом, будет своя картина развития омикрона. Потому что по-иному построена система здравоохранения, другие схемы лечения, - добавил врач. – У пациентов, болевших первыми двумя штаммами – уханьским и британским – пропадало обоняние, потому что на пути проникновения коронавируса в организм попадались как раз обонятельные нервы, которые он поражал. Дальше он поражал головной мозг, поражая лимбическую систему. Проявления следующие: слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, быстрая смена настроений, отсутствие сна.

На равнее с лимбической системой поражались легкие. Но, как утверждает врач, коронавирус шел еще дальше, поражая сосуды. Патология сосудов у многих приводила к образованию тромбов.

Не взирая на возраст

- Если коронавирус поразил сосуды почек, у пациентов развивалась почечная недостаточность, нефропатия. Много инфарктов, инсультов. Поэтому у нас появилось определение «ковидная ангиопатия», - проставил акцент Вадим Михайлович.

Существенным фактором специалист считает безразличие последних штаммов вируса к возрасту пациентов. Если в первый год вирус чаще поражал пожилых людей с тяжелым анамнезом, со временем он перекинулся и на детей.

- Да, дети, которые трудно переносят коронавирус, тоже, как правило, имеют различные хронические заболевания, но он поражает даже новорожденных, не глядя на возраст, - завершил Гершевич. – У нас есть случаи, когда дети попадали с коронавирусом на ИВЛ. Омикрон набрал рекордное количество мутаций, которые с одной стороны, делают его много более заразным, но при этом, менее убийственным. Правда, дальше он может развиваться одним из двух путей. Либо он станет сезонным насморком, либо наберет более агрессивные мутации. К сожалению, мы на природу этих процессов повлиять не сможем.

Нарушают по-крупному

Между тем, ограничительные меры игнорируют не только омичи, но крупные юридические лица, что мало позволительно при штрафах в несколько сотен тысяч рублей. Так на минувшей неделе контрольные службы провели рейды по нескольким крупным торговым центрам. Главным образом отслеживали проверку QR-кодов о вакцинации. - Проверено несколько торговых центров, в одном выявлены нарушения, — отметил начальник отдела контроля министерства региональной безопасности Омской области Валентин Кушников. - Ответственность за отсутствие контроля QR-кодов лежит на руководстве торговых комплексов.

По итогам рейдов были собраны материалы для возбуждения административных дел, составлены протоколы и направлены в суд.