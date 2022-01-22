Бурков припомнил омским застройщикам отсутствие школ и детсадов

Во всех новых микрорайонах должны предусматривать строительство школы и детского сада Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Строительная готовность детского сада в микрорайоне "Прибрежный" по состоянию на 22 января 2022 года составляет 57%. Ход работ в будущем дошкольном учреждении на 260 мест проверили глава региона Александр Бурков и мэр города Сергей Шелест.

На строительной площадке были озвучены любопытные цифры. Так, потребность в детские сады в микрорайоне составляет порядка 400 мест. Многоквартирные высотные дома заселены полностью, много детворы. А вот в школу или детский сад приходится ездить очень далеко. Такое положение дел не устроило руководителя области. Александр Бурков припомнил всех застройщиков, которые возвели новые микрорайоны без учета образовательных учреждений. И подчеркнул, что сейчас за этим упущением будут следить пристальнее.

- Не должно быть так, что построено много жилья, все продано, а детских садов и школ нет. Мы сегодня во время объезда с Сергеем Николаевичем говорили о перспективах строительства новых социальных объектов. В микрорайонах Кварталы Драверта и Зеленая река, строительство которых начнется уже в этом году, предусматриваются земельные участки под размещение детских садов и школ. Тем не менее остается потребность в местах в детских садах и школах под тот объем жилья, строительство которого уже ведется на Левом берегу, - размышлял губернатор.

А пока, что касается вопроса огромного микрорайона, состоящего из новостроек, в скором времени решится вопрос строительства общеобразовательной школы в соседних "Кузьминках".