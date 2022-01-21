При лобовом столкновении под Омском пострадали пассажиры автобуса

Две пассажирки автобуса госпитализированы в БСМП№1. Фото: стоп-кадр Инцидент Омск

Нам 23 км дороги Омск-Красноярка произошла авария с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса. Общественный транспорт ехал по маршруту «Крутая Горка – ул. Бархатовой».

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «ПАЗ». Из-за невыдержанной дистанции еще один автомобиль въехал в автобус. В последней машине женщина-водитель не пострадала.

Что касается 39-летнего водителя Тойоты, с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и перелом ключицы он госпитализирован в БСМП№1. Медицинская помощь также потребовалась двум пассажиркам автобуса: женщины 1955 и 1958 года рождения.

Все детали аварии сейчас разбирают в полиции. Известно, что на момент ДТП в автобусе находилось порядка 20 человек.

Напомним, что с начала нового года это уже седьмая авария в Омской области с участием пассажирского транспорта.